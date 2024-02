Encavis Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Encavis Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) als auch auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200). Die Distanz zum GD50 beträgt -12,35 Prozent, während die Distanz zum GD200 bei -14,03 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher kurzfristig als "Schlecht" und langfristig ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Encavis derzeit bei 0%, während der Branchendurchschnitt bei 5,58% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden sowohl positive als auch negative Meinungen ausgewertet, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen keine eindeutigen Themen im Vordergrund standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Instrument aus der technischen Analyse, deutet darauf hin, dass die Encavis Aktie derzeit überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (80,67 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (75 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich damit eine Einschätzung, die sowohl charttechnische Analysen, Dividendenrendite und Anleger-Stimmung berücksichtigt und die Aktie insgesamt als "Schlecht" einstuft.