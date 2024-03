Encavis Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Encavis beträgt derzeit 27,71 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 202 für Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Encavis auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Encavis-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 47,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 67,01 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -4,87 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Encavis eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung von den Anlegern erhielt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Encavis-Aktie ein "Gut"-Rating.