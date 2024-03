Encavis Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Encavis-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die technische Analyse zeigt negative Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -18,75 Prozent auf, wodurch die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Überprüfung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Encavis-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf etwas längerfristiger Basis überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für Encavis in den verschiedenen Kategorien eine eher negative Bewertung, was Anleger und Investoren beachten sollten.