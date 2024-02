Encavis Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat lässt sich sagen, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten. Aus diesem Grund wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) wird die Aktie von Encavis aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32,25, was einen Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 212,42 bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Encavis-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Encavis-Aktie beträgt 44,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 73,53 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler, 5,48) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Encavis-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.