Encavis Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Encavis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14,35 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,385 EUR liegt nur minimal darüber (+0,24 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Verwendung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (13,87 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem Durchschnitt (+3,71 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Encavis-Aktie daher aufgrund der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encavis aktuell bei 38, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass kürzlich vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu Encavis veröffentlicht wurden. Auch die Meinungsmarktanalyse zeigt überwiegend positive Signale, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Encavis 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,98 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.