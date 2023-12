Encavis Aktie: Einfach unglaublich

Die Diskussionen über Encavis auf Social-Media-Plattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren, und es werden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Es wurden insgesamt fünf Handelssignale identifiziert, davon zwei positive und drei negative Signale. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie letztendlich als "Schlecht" eingeschätzt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Encavis angemessen mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Kriterium herangezogen. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,54 EUR, während der Kurs der Aktie bei 13,25 EUR um -8,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 12,94 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses von +2,4 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentalen Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encavis einen Wert von 35 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die im Durchschnitt ein KGV von 208 aufweisen, zeigt sich, dass Encavis aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Dividendenrendite liegt Encavis derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wurden die verschiedenen Kriterien analysiert, und basierend auf den Einschätzungen in den Bereichen Anlegerstimmung, technische Analyse, fundamentale Aspekte und Dividende wird die Aktie von Encavis entsprechend eingestuft.