Encavis Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für über- oder unterkaufte Titel. Der RSI der Encavis-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 55, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (58,99) zeigt keine Über- oder Unterkäufe an und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Encavis aufgrund des RSI.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Bankanalysen, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild bei Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung geben Auskunft über die Stimmungslage. Bei Encavis zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem hat sich die Stimmung negativ verändert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung für Encavis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Encavis wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um Encavis. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment. Weitergehende Studien zeigen zudem "Gut"-Signale mit neun positiven Signalen. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" Signal für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann den aktuellen Trend des Wertpapiers anzeigen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Encavis-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 15,4 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 12,235 EUR liegt, was einer Abweichung von -20,55 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,08 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,46 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Encavis-Aktie laut der technischen Analyse.