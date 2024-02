Encavis Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Encavis-Aktie einen RSI-Wert von 69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 72,91, was darauf hindeutet, dass die Encavis-Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Encavis.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Encavis beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik von Encavis eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Encavis verläuft bei 14 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 12,16 EUR aus dem Handel ging, was einen Abstand von -13,14 Prozent ergibt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von -11,24 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Schlecht".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke für Encavis haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von unseren Programmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.