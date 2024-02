Encavis Aktie: Augen auf!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Encavis bleibt grundsätzlich positiv, so eine Analyse. In den letzten Tagen gab es neun positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Encavis daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Encavis eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Encavis ebenfalls als "günstig" bezeichnet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encavis liegt mit einem Wert von 30,33 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer Abweichung von 86 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" von 212. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 13,95 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,955 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für Encavis führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 13,56 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-11,84 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Encavis auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Encavis-Aktie hat einen Wert von 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (70,46) zeigt sich jedoch, dass Encavis hier als überkauft eingestuft wird und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Encavis.