Encavis Aktie: Augen auf!

Der Beitrag des Sentiments und des Buzz zur Einschätzung einer Aktie ist von großer Bedeutung. Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen. Bei der Bewertung werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Encavis zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Encavis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 5,56 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,56 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings unterhielten sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Encavis. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Es gab 4 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Encavis-RSI liegt die Ausprägung bei 48,73, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,25, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".