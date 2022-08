Encavis AG: CFO Dr. Christoph Husmann über den aktuellen Quartalsbericht

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Finanztrends Video zu Encavis



mehr >

Die Börsen Radio Network AG hat in einem Interview mit dem Finanzvorstand der Encavis AG gesprochen. Dabei hat CFO Dr. Christoph Husmann einen detaillierteren Einblick in die Vorgänge im Unternehmen und über das Erreichen der Ziele und Erhöhen von Prognosen. Christoph Husmann: Guten Tag, mein Name ist Christoph Husmann. Ich bin Finanzvorstand der Encavis AG, einem der größten Betreiber von… Hier weiterlesen