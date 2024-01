Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten zwei Wochen wurde Enbw Energie Baden-wuerttemberg von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Unternehmen befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbw Energie Baden-wuerttemberg derzeit einen Wert von 5,35 auf, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Enbw Energie Baden-wuerttemberg derzeit bei 84,13 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 78,4 EUR aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -6,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 80,8 EUR, was einer Differenz von -2,97 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI-Wert der Enbw Energie Baden-wuerttemberg 58,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.