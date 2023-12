Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Das ist die Höhe!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Enbw Energie Baden-wuerttemberg eingestellt waren. Es gab neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Enbw Energie Baden-wuerttemberg daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend trübte. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung als üblich erfährt und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Damit erhält die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Enbw Energie Baden-wuerttemberg derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger (1,36 % gegenüber 5,65 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Enbw Energie Baden-wuerttemberg mit 5,43 auf Basis der heutigen Notierungen 97 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" bewertet wird (208,87). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer "Gut"-Einstufung führt.