Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von Enbw Energie Baden-Württemberg hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -14,43 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,81 Prozent. Enbw Energie Baden-Württemberg liegt auch hier mit 13,62 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Enbw Energie Baden-Württemberg derzeit eine Rendite von 1,55 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Stromversorger") von 5,5 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,95 Prozentpunkten wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbw Energie Baden-Württemberg mit einem Wert von 4,7 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 213,34. Dies führt zu einer Unterbewertung und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Enbw Energie Baden-Württemberg deuten darauf hin, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Enbw Energie Baden-Württemberg in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".