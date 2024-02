Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung der Anleger bei Enbw Energie Baden-Württemberg ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, und die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung der Enbw-Aktie. Der RSI7 beträgt 83,87, was auf eine schlechte Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 61,9 liegt und daher neutral eingestuft wird. Der Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt, dass Enbw Energie Baden-Württemberg im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,43 Prozent erzielt hat, was 13,6 Prozent unter dem Durchschnitt des Versorgungssektors liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Enbw Energie Baden-Württemberg daher aufgrund ihrer Unterperformance mit "Schlecht" bewertet.