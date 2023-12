Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 84,26 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 76,4 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -9,33 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 81,11 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-5,81 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche erzielte die Enbw Energie Baden-wuerttemberg in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,74 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 0,27 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,47 Prozent. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite bei 0,27 Prozent, und Enbw Energie Baden-wuerttemberg übertraf diesen Durchschnittswert um 0,47 Prozent. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie einen Wert von 79,49 für RSI7 und 58,14 für RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab zu zehn Tagen keine negativen Diskussionen, und die Anleger waren an vier Tagen eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält die Enbw Energie Baden-wuerttemberg daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

