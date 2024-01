Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 34. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,26 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Enbw Energie Baden-wuerttemberg.

In Bezug auf Dividenden schüttet Enbw Energie Baden-wuerttemberg derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Mit einer Differenz von 4,16 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie von 78,4 EUR eine Entfernung von -6,68 Prozent vom GD200 (84,01 EUR) aufweist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 80,59 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,35, was 97 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 209. Aus diesem Grund wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.