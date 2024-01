Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Was ist hier nur passiert?

Derzeit wird Enbw Energie Baden-wuerttemberg mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 5,35 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 97 Prozent. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Stromversorger" beträgt derzeit 209, was die Unterbewertung von Enbw Energie Baden-wuerttemberg bestätigt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Enbw Energie Baden-wuerttemberg durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Befunde positiv ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Enbw Energie Baden-wuerttemberg in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für die Betrachtung der Stimmung die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Enbw Energie Baden-wuerttemberg eine Dividendenrendite von 1,36 % aus, was 4,11 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Enbw Energie Baden-wuerttemberg in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.