Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Enbw Energie Baden-Wuerttemberg hat laut der technischen Analyse derzeit eine "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs von 78,4 EUR einen Abstand von -6,81 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 84,13 EUR aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 80,8 EUR, was einer Differenz von -2,97 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Enbw Energie Baden-Wuerttemberg mit einem Wert von 58,33 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich mit einem Wert von 53 ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Enbw Energie Baden-Wuerttemberg in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,74 Prozent erzielt hat, was einer Underperformance von -0,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Stromversorger"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite 0,6 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Bewertung ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,35, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 211 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.