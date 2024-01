Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Enbw Energie Baden-Württemberg wird als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,35 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche, die einen Wert von 210,54 aufweist, ist dies ein positiver Indikator.

Das Anleger-Sentiment für Enbw Energie Baden-Württemberg basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Insgesamt wurden an vier Tagen neutrale Ansichten geäußert, und aktuell dominieren ebenfalls positive Themen. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Enbw Energie Baden-Württemberg beträgt aktuell 1,36 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,73 Prozent erzielt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,47 Prozent gestiegen sind, konnte Enbw Energie Baden-Württemberg nur eine Performance von 0,74 Prozent verzeichnen.