Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Enbw Energie Baden-Württemberg verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,43 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -0,45 Prozent, was bedeutet, dass Enbw Energie Baden-Württemberg im Branchenvergleich um -13,98 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -0,45 Prozent in diesem Zeitraum, und Enbw Energie Baden-Württemberg lag 13,98 Prozent darunter. Diese Unterperformance führte sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Enbw Energie Baden-Württemberg derzeit bei 83 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 73,6 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,33 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 78,9 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -6,72 Prozent ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Enbw Energie Baden-Württemberg haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweist. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Enbw Energie Baden-Württemberg daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbw Energie Baden-Württemberg bei einem Wert von 4, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 212,42) deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht ist Enbw Energie Baden-Württemberg daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.