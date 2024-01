Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie liegt bei 53,85, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 57,76 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Enbw Energie Baden-wuerttemberg im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 1,36 % aus, was 4,11 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 5,47 %. Der niedrigere Ertrag führt zu der Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Enbw Energie Baden-wuerttemberg von 78,6 EUR mit -6,18 Prozent Entfernung vom GD200 (83,78 EUR) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 80,33 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,15 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Enbw Energie Baden-wuerttemberg in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Enbw Energie Baden-wuerttemberg, weshalb die Aktie auch dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.