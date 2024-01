Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Enbw Energie Baden-wuerttemberg AG weist derzeit gemischte Signale in der technischen Analyse auf. Der aktuelle Kurs von 78,4 EUR liegt 6,68 Prozent unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 84,01 EUR, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt (GD50) liegt bei 80,59 EUR, was einem Abstand von -2,72 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 34, was weder "überkauft" noch "überverkauft" bedeutet. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,26 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Enbw Energie Baden-wuerttemberg negative Ausprägungen aufweisen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie derzeit einen Wert von 5 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 5,35 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 97 Prozent, weshalb das KGV als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt zeigt die technische, sentimentale und fundamentale Analyse gemischte Signale für die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.