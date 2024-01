Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Enbw Energie Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite jedoch 0,19 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,93 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt ebenfalls 0,93 Prozent, was bedeutet, dass Enbw Energie Baden-Württemberg aktuell 0,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbw Energie Baden-Württemberg liegt bei 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 211,08) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Enbw Energie Baden-Württemberg ist insgesamt besonders positiv, wie in Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu erkennen ist. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf Dividenden liegt Enbw Energie Baden-Württemberg mit einer Ausschüttung von 1,36 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger (5,46 %) deutlich niedriger, mit einer Differenz von 4,1 Prozentpunkten. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividenden.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Enbw Energie Baden-Württemberg gemischte Signale aufweist, mit einer neutralen Bewertung der Rendite, einer positiven Grundbewertung und einer negativen Einschätzung in Bezug auf Dividenden.