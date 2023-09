Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Für die Aktie Enbw Energie Baden-wuerttemberg aus dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 22.09.2023, 23:22 Uhr, ein Kurs von 80.8 EUR geführt.

Unsere Analysten haben Enbw Energie Baden-wuerttemberg nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie ein Durchschnitt von 85,62 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 80,8 EUR (-5,63 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (83,32 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,02 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Enbw Energie Baden-wuerttemberg erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,28 % ist Enbw Energie Baden-wuerttemberg im Vergleich zum Branchendurchschnitt Stromversorger (5,81 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 4,53 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Enbw Energie Baden-wuerttemberg für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Enbw Energie Baden-wuerttemberg für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Enbw Energie Baden-wuerttemberg insgesamt ein "Buy"-Wert.