Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Geht es jetzt los?

Die Enbw Energie Baden-Wuerttemberg wird derzeit von technischen Analysten betrachtet, die das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitverlauf analysieren. Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 63,64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 64, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Enbw Energie Baden-Wuerttemberg mit 0,74 Prozent unter dem Durchschnitt der Stromversorger-Branche, die eine Rendite von 1,56 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enbw Energie Baden-Wuerttemberg-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 83,89 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 77 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,21 Prozent entspricht und zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Grundlage der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Enbw Energie Baden-Wuerttemberg-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch im Anlegerverhalten eine neutrale Bewertung.