Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Unternehmen Enbw Energie Baden-wuerttemberg wird derzeit aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 5,35 deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Vergleichsbranche "Stromversorger", was einer Differenz von 97 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als preisgünstig eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Aktie der Enbw Energie Baden-wuerttemberg mit einem Kurs von 77,8 EUR derzeit -2,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ist die Bewertung hingegen "Schlecht", da die Distanz zum entsprechenden Durchschnitt -6,86 Prozent beträgt. Dadurch wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an 11 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün. Anleger zeigen sich überwiegend neutral eingestellt, und in den letzten Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert. Basierend auf dieser Stimmungslage wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Dividendenrendite der Enbw Energie Baden-wuerttemberg-Aktie beträgt 1,36 Prozent und liegt damit 4,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung der Aktie von Enbw Energie Baden-wuerttemberg aufgrund verschiedener Bewertungskriterien.

