Enbw Energie Baden-Wuerttemberg Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Enbw Energie Baden-Württemberg. Es gab keine klare Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Enbw Energie Baden-Württemberg wurde in letzter Zeit nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Enbw Energie Baden-Württemberg diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Enbw Energie Baden-Württemberg eine Dividendenrendite von 1,36 % aus, was 4,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,47 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbw Energie Baden-Württemberg liegt bei 5,35 und ist somit niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 212 beträgt der genaue Abstand aktuell 97 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".