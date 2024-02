Enbridge Srs R Cum Red Prf-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "B. Riley Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Enbridge-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und auch hier ist die Enbridge-Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Enbridge als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,08 liegt die Aktie 68 Prozent unter dem Branchen-KGV von 50,08, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Enbridge-Aktie kurzfristig als "Neutral" einzustufen, da sie sich mit einem Kurs von 46,46 CAD um -2,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -2,52 Prozent liegt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen für die Enbridge-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen positiv, 5 neutral und keine negativ. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. In einem anderen Betrachtungszeitraum ergab sich ein ähnliches Bild, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 53,9 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,01 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 46,46 CAD darstellt. Daraus resultiert ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält die Enbridge-Aktie aufgrund der Analyse des RSI, der fundamentalen Bewertung, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen ein "Gut"-Rating.

