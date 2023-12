Enbridge Srs R Cum Red Prf Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Aktienkurs von Enbridge hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,61 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch", die im Durchschnitt um -3,11 Prozent gefallen sind. Im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,11 Prozent, wobei Enbridge 7,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Enbridge in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbridge liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Enbridge zahlt. Dieser Wert liegt 78 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der derzeit bei 72 liegt. Daraus ergibt sich, dass der Titel unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität in Bezug auf Enbridge gemessen. Dies führt zu einer positiven Bewertung für das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte auch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten haben insgesamt eine neutrale Einschätzung für Enbridge, da es 4 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 53,11 CAD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 12,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Enbridge das Rating "Gut".