Enbridge Srs R Cum Red Prf Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Analysten schätzen die Aktie von Enbridge auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 4 neutral und 1 negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Enbridge. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 53,11 CAD, was einer Erwartung von 12,14 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 47,36 CAD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Einschätzung für die Aktie führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild für Enbridge führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Enbridge-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Enbridge basierend auf dem RSI.

Fundamental gesehen hat Enbridge ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 72,66. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.