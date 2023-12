Enbridge Srs R Cum Red Prf Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von Enbridge wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,08 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Unterbewertung um 76 Prozent bedeutet. Dies signalisiert eine gute Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Enbridge eine Performance von -1,34 Prozent, was im Branchenvergleich einer Underperformance von -2,38 Prozent entspricht. Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 1,04 Prozent in der "Energie"-Branche liegt Enbridge 2,38 Prozent darunter. Daher erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Enbridge derzeit mit 7,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 74,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Laufe der letzten zwölf Monate erhielt Enbridge insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose liegt bei 53,11 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 11,34 Prozent ergibt. Basierend auf dieser Einschätzung der Analysten erhält Enbridge eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für Enbridge aufgrund der fundamentalen Analyse, des Branchenvergleichs, der Dividendenrendite und der Analysteneinschätzung.