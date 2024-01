Enbridge Srs P Cum Red Prf-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Enbridge zeigt in verschiedenen Bereichen gemischte Leistungen. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Diskussionsintensität zugenommen, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt und daher als "Gut" eingestuft wird.

Jedoch weist die Dividendenrendite von Enbridge mit 7,71 Prozent derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Enbridge mit einer Rendite von -1,34 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Energiebranche. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche zeigt sich eine deutliche Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enbridge derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 48,35 CAD, während der Kurs der Aktie (49,68 CAD) um +2,75 Prozent darüber liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 46,83 CAD, was einer Abweichung von +6,09 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

