Enbridge Srs P Cum Red Prf Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Enbridge-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 66,74 liegt, deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Enbridge-Aktie.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzungen gab es in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen für die Enbridge-Aktie, von denen 5 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Enbridge-Aktie. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, liegt bei 53,9 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 16,01 Prozent entspricht. Somit erhält die Enbridge-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass die Enbridge-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass die Enbridge-Aktie mit einem Kurs von 46,46 CAD inzwischen -2,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,52 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.