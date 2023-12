Enbridge Srs P Cum Red Prf Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Jiangsu Express":

Das kanadische Energieunternehmen Enbridge hat im vergangenen Jahr von insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", wobei 4 Analysten eine positive Einschätzung abgaben, 4 eine neutrale und 1 Analyst eine negative Meinung vertritt.

In Bezug auf die Kursprognose ergibt sich laut den Analysten ein Aufwärtspotenzial von 11,34 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 47,7 CAD und einer durchschnittlichen Kursprognose von 53,11 CAD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Enbridge.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Enbridge derzeit bei 7,71 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 74,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enbridge liegt bei 46,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 39, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Enbridge in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Enbridge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,39 CAD lag, der letzte Schlusskurs (47,7 CAD) weicht mit -1,43 Prozent davon ab. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Abweichung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Gesamtbewertung für Enbridge basierend auf den Analysteneinschätzungen und den verschiedenen Kriterien.