Enbridge Srs P Cum Red Prf Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Im Fall der Enbridge-Aktie beträgt der RSI für die letzten 7 Tage aktuell 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und deshalb mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,74 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Enbridge-Aktie mit 7,71 Prozent eine Rendite auf, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung und einem "Neutral"-Investment-Rating seitens der Redaktion.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Enbridge-Aktie abgegeben, wovon 5 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein insgesamt positives Rating. Auf kurze Sicht liegen 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer letzten "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 53,9 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 16,01 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich eine positive Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enbridge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,66 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 46,46 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Enbridge-Aktie somit über verschiedene Analysekriterien hinweg ein "Neutral"-Rating, was auf eine stabile und ausgeglichene Positionierung des Wertpapiers hindeutet.