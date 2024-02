Enbridge Srs P Cum Red Prf Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Genfit":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine deutlichen Hinweise auf die Richtung der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Enbridge gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor hat die Aktie von Enbridge im letzten Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent erzielt, was 1,79 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0,44 Prozent, wobei Enbridge aktuell 1,79 Prozent darunter liegt. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral" in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Enbridge beträgt derzeit 7,71 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 8,3 % liegt. Mit einer Differenz von nur 0,59 Prozentpunkten wird dies als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Enbridge bei 47,6 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 46,98 CAD liegt, was einem Abstand von -1,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 47,78 CAD, was einer Differenz von -1,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Enbridge Srs P Cum Red Prf kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Enbridge Srs P Cum Red Prf jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Enbridge Srs P Cum Red Prf-Analyse.

