Enbridge Srs Cum Red Prf Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Enbridge, ein Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Aktie von Enbridge langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten geben 5 eine positive Einschätzung, 4 eine neutrale und 1 eine negative. Für den letzten Monat ergab die Analyse 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 53,4 CAD, was einer Erwartung von 7,49 Prozent entspricht.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Enbridge-Aktie erhöht ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Enbridge-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf längere Sicht wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.