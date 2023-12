Enbridge Srs Cum Red Prf Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Das Anleger-Sentiment für Enbridge war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Äußerungen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefere und automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird Enbridge daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enbridge bei 48,59 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 47,36 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 45,82 CAD, was einen Abstand von +3,36 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Enbridge daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Enbridge-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50,25 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,73) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Enbridge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,51 Prozent im Branchenvergleich für Enbridge. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 7,51 Prozent. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating für Enbridge in dieser Kategorie.