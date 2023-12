Enbridge Srs Cum Red Prf Aktie: Was kann da noch kommen?

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Enbridge. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Insgesamt wurde über Enbridge kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Eine technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Enbridge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,39 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,7 CAD liegt, was einer Abweichung von -1,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (46,35 CAD) weicht mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,91 Prozent Abweichung) kaum davon ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Enbridge insgesamt 9 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Enbridge vor. Basierend auf der Durchschnittsprognose von 53,11 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,34 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Enbridge also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Enbridge derzeit einen niedrigeren Wert von 7,71 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 74,95 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -67, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.