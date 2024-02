Enbridge Srs Cum Red Prf Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Enbridge-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 48, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,74 weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls, dass die Enbridge-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Enbridge.

Das Sentiment und Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, in den sozialen Medien geben Auskunft über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Enbridge wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Enbridge daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enbridge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,66 CAD. Der letzte Schlusskurs mit 46,46 CAD weicht somit um -2,52 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (47,81 CAD) weist mit dem letzten Schlusskurs (-2,82 Prozent) auf ein "Neutral"-Rating hin. Zusammenfassend erhält die Enbridge-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Enbridge von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 10 negative Signale herausgefiltert, weshalb eine "Schlecht"-Empfehlung abgegeben wird. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.