Enbridge Srs Cum Red Prf Aktie: Alles andere als uninteressant …

Enbridge wird als unterbewertet betrachtet und erhält deshalb eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,08 im Vergleich zum Branchen-KGV von 50,08, was einem Abstand von 68 Prozent entspricht.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Enbridge-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Enbridge-Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich eine Einschätzung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 53,9 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 16,01 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Enbridge somit ein "Gut"-Rating auf dieser Analysegrundlage.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Enbridge-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 48, und der RSI der letzten 25 Tage beträgt 66,74, was zu einem "Neutral"-Rating für die RSIs führt.

Die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Enbridge-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen im letzten Monat mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Enbridge-Aktie auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating, ein "Gut"-Rating basierend auf den Analysteneinschätzungen und ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Relative Strength Index. In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Rating.