Enbridge H Cum Redeemable Prf Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Enbridge-Aktie weist eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent auf, was 89,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als unrentables Investment betrachtet wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Enbridge bei 48,35 CAD, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt bei 49,06 CAD und hat damit einen Abstand von +1,47 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 46,73 CAD, was einer Differenz von +4,99 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Gesamtbefund.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Enbridge-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,4 Prozent, wobei Enbridge aktuell 2,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.