Enbridge H Cum Redeemable Prf Aktie: Was für ein Plan!

Aktienanalyse: Enbridge-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Wer derzeit in die Aktie von Enbridge investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 7,71 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl- und Gasindustrie ist der Ertrag jedoch um 66,08 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbridge liegt bei 15. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch, die ein KGV von 72,66 aufweisen, liegt Enbridge unter dem Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist.

Die Analysteneinschätzung für die Enbridge-Aktie ist neutral. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 4 die Aktie positiv, 4 neutral und 1 negativ. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenbewertungen gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 53,11 CAD, was einer positiven Erwartung von 12,14 Prozent entspricht.

Bezüglich der Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche "Energie" liegt die Rendite der Enbridge-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -10,61 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit -3,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese negative Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Enbridge-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die Dividendenpolitik als schlecht und die fundamentalen Kriterien als gut eingestuft werden. Analysten geben eine neutrale Einschätzung, während die Performance der Aktie im Vergleich zur Branche eher negativ ist.