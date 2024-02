Enbridge H Cum Redeemable Prf Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Enbridge hat im letzten Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor 2,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,41 Prozent, und Enbridge liegt aktuell 2,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Enbridge-Aktie insgesamt 10 Analystenbewertungen, wovon 5 "Gut", 5 "Neutral" und keine "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" für die Aktie. Die jüngsten Analystenbewertungen ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 53,9 CAD, was ein Aufwärtspotential von 16,01 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Ratings erhält die Enbridge-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenpolitik von Enbridge schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 0,58 Prozentpunkten (7,71 % gegenüber 8,29 %), was zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen mehr Beachtung und zunehmende Aufmerksamkeit von Anlegern erfuhr, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Enbridge-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.