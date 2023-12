Enbridge H Cum Redeemable Prf Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Enbridge hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Enbridge. Die durchschnittliche Kursprognose von 53,11 CAD ergibt ein Aufwärtspotential von 11,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Enbridge in diesem Abschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enbridge liegt bei 46,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Enbridge daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent hat Enbridge derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (74.95%). Daher erhält die Enbridge-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Enbridge wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Enbridge auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.