Enbridge H Cum Redeemable Prf Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von Enbridge im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor zeigt eine Rendite von -1,34 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Enbridge mit 3,69 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Enbridge-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Enbridge derzeit eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,25 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) erscheint Enbridge aus fundamentaler Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,08 liegt, was einem Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,78 entspricht. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Enbridge erhöhte Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung. Aufgrund dieser weichen Faktoren erhält Enbridge insgesamt ein "Gut"-Wert.