Enbridge F Cum Redeemable Prf Aktie: Das war ja klar …

Die Dividendenrendite der Enbridge-Aktie liegt derzeit bei 7,71 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch einen niedrigeren Ertrag von 66,08 Prozentpunkten bedeutet. Daraus ergibt sich eine negative Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enbridge-Aktie der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 48,59 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 47,36 CAD auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enbridge einen Wert von 15 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 72,66 ein unterbewertetes Verhältnis von ca. 78 Prozent bedeutet. Aus fundamentalen Kriterien heraus erhält Enbridge daher eine positive Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Langfristig zeigt Enbridge eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.