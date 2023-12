Enbridge F Cum Redeemable Prf Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Enbridge-Aktie hat in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 48,59 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 47,36 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,53 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 45,82 CAD, was einer Distanz von +3,36 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Dividendenrendite von Enbridge beträgt derzeit 7,71 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,77 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Enbridge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,61 Prozent erzielte. In der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,11 Prozent, was einer Underperformance von -7,51 Prozent für Enbridge entspricht. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite von Enbridge um 7,51 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Enbridge eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung und einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.

