Enbridge F Cum Redeemable Prf Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Enbridge-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 48, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 66,74), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Enbridge.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Enbridge-Aktie mit 46,46 CAD derzeit -2,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. In den vergangenen 200 Tagen betrug die Distanz zum GD200 -2,52 Prozent, was auch zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Enbridge-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent erzielt, was 2,75 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,41 Prozent, und Enbridge liegt aktuell 2,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erhielt das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Enbridge-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.